شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه بهدف أمام أسوان.. وهدف ثان ملغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على أسوان بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

هدد ماليك ايفونا مرمى الأهلي في أول 3 دقائق ولكنه سقط على الأرض على حدود منطقة الجزاء، وتحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة السابعة ولعبها معلول داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع أسوان، كما تحصل الأهلي على ركلة ركنية في الدقيقة العاشرة ولعبها الشحات ولكن حولها علي فتحي إلى ركنية جديدة.

واحتسب أحمد الغندور ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 15 نتيجة عرقلة شادي حسين من قبل عمرو حسام حارس مرمى أسوان، وتقدم علي معلول لتسديدها في الدقيقة 17 وتسجيل هدف التقدم للأهلي.

وسدد شادي حسين صاروخية على مرمى أسوان في الدقيقة 24 بعد استلام تمريرة من حسين الشحات ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لأبناء الجنوب، وسدد ايفونا تصويبة قوية على مرمى الأهلي في الدقيقة 33 ولكن حولها محمد الشناوي بعيدا عن المرمى.

وانفرد الشحات بمرمى أسوان من الجبهة اليمنى وسددها قوية على يمين الحارس ولكن أبعدها عمرو حسام إلى ركنية، واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى الأهلي تغييرا في بداية الشوط الثاني بنزول عمرو السولية بدلا من اليو ديانج، واستحوذ الأهلي في بداية الشوط الثاني وشكل ضغط على مرمى أسوان، ولكن بدون خطورة حقيقية على مرمى عمرو حسام، وألغى حكم الراية الهدف الثاني للأهلي الذي سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 61 بداعي التسلل.

ودفع الأهلي بالبرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 64 بدلا من أحمد عبد القادر،

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق أمام أسوان في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق في خط الدفاع، حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، شادي حسين في خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد شريف وبرونو سافيو وعمرو السولية وحسام حسن وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

فيما أعلن ربيع ياسين المدير الفني لنادي اسوان تشكيل الفريق لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي: عمرو حسام في حراسة المرمى، أحمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول في خط الدفاع، عبد العزيز موسى - عماد فتحي - احمد خالد في خط الوسط ماليك ايفونا - احمد بالحاج في ، خط الهجوم.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كلا من: خالد وليد - محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني - محمود نعيم.