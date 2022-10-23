شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الأهلي فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا في الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها الجمعة المقبل فى الإمارات.