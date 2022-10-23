شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الأهلي فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة عقب الفوز على سيراميكا في الدوري الممتاز مساء اليوم الأحد.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته غدا الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها الجمعة المقبل فى الإمارات.
وفاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.