الامارات | الشارقة يضرب موعداً مع الجزيرة في نهائي كأس اليد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب حامل اللقب فريق نادي الشارقة موعداً مع فريق الجزيرة في المباراة النهائية لبطولة كأس الإمارات لكرة اليد التي ستقام يوم 11 نوفمبر المقبل، إذ فاز الشارقة اليوم على النصر بواقع (31-27)، وفاز الجزيرة على شباب الأهلي بنتيجة (22-21) في الدور نصف النهائي.

وعلى صالة الشيخ مكتوم بن محمد في نادي شباب الأهلي، عرف فريق الشارقة كيفية إنهاء الشوط الأول متفوقاً على النصر بفارق الهدف وبنتيجة (13-12)، قبل أن ينجح «الملك» في توسيع الفارق خلال مجريات الشوط الثاني والفوز بالمباراة بواقع (31-27).

وعلى صالة نادي الوصل، نجح الجزيرة في وضع فارقٍ مريح على حساب شباب الأهلي مع نهاية الشوط الأول جاء بفارق ستة أهداف وبنتيجة (12-6)، ما اتاح لـ «فخر أبوظبي» الصمود أمام صحوة «فرسان دبي» في الشوط الثاني والخروج فائزاً في المباراة بفارق الهدف وبنتيجة (22-21).