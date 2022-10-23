الزمالك يهزم سيراميكا بثنائية في الدوري (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك فوزا مستحقا على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفى الدقيقة 10، نجح سيف الدين الجزيرى في تسجيل هدف التقدم للزمالك من كرة رأسية بعد تمريرة من إمام عاشور داخل منطقة جزاء سيراميكا.

وفى الدقيقة 86 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك سيراميكا.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" ، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وبذلك أصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، وتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.