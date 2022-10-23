شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج اليوم الـ12 فى منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم منافسات اليوم الثاني عشر ببطولة العالم لرماية المسدس والبندقية التى تستضيفها مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 12 وحتي 28 أكتوبر الجارى، بمشاركة أكثر من 1041 راميا ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وشهد اليوم إقامة منافسات 50 مترا بندقية 3 أوضاع للرمي فرق سيدات، 25 متر مسدس فرق سيدات، 50 متر بندقية 3 أوضاع للرمي فرق رجال و25 متر مسدس سريع رجال.

وجاءت النتائج كالتالي:

في منافسات 50 متر بندقية 3 أوضاع للرمي فرق سيدات، حصد الفريق الألماني على الميدالية الذهبية فيما حصلت سويسرا على البرونزية كما حصل المنتخب الصيني على البرونزية.

أما عن منافسات 25 متر مسدس فرق سيدات، حصل منتخب الصين على المركز الأول، أما منتخب الهند حصل على المركز الثاني فيما فاز الألماني بالبرونزية والمركز الثالث.

وفي مسابقة 50 متر بندقية 3 أوضاع للرمي فرق رجال، فاز المنتخب النرويجي بذهبية المنافسات بعدما حصل على المركز الأول متفوقا على المنتخب الفرنسي صاحب الفضية والهند صاحب البرونزية.

وفي الختام أقيمت منافسات 25 متر مسدس سريع رجال، وحصل البطل الكوري جنيوك لي على الميدالية الذهبية فيما فاز كليميه بيساجيت على الفضية من فرنسا، بينما حقق مصطفى بشير من باكستان الميدالية البرونزية.

جدير بالذكر أن هذه البطولة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن رعاية الرئيس لهذه البطولة يعطيها قوة كبيرة وهذا ليس بجديد على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الأول للرياضة فى مصر والتى شهدت الرياضة منذ توليه المسئولية طفرة كبيرة سواء على مستوى البنية التحتية او تنظيم البطولات الكبرى.