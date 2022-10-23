شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى وأسوان.. الشناوى ينقذ مرمى الأهلى من تسديدة "إيفونا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذ محمد الشناوى حارس الأهلى مرمى فريقه من تسديدة إيفونا مهاجم أسوان فى الدقيقة 33 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد شريف وبرونو سافيو وعمرو السولية وحسام حسن وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

وجاء تشكيل أسوان على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول

خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - أحمد خالد

خط الهجوم: ماليك ايفونا - أحمد بالحاج

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: خالد وليد - محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني - محمود نعيم.

وفاز الأهلى على الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة الأولى بينمتا خسر أسوان أمام الاتحاد السكندرى بذات النتيجة.