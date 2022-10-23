شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع مع الزنارى بعد مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع مصطفى الزنارى مدافع الفريق عقب انتهاء مباراة سيراميكا فى الدوري الممتاز. وأشاد المدير الفني بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعب فى لقاء اليوم بعد مشاركته أساسيا عقب إصابة محمود حمدي"الونش" خلال الفترة الماضية. ومنح فيريرا مدافع الفريق بعض التعليمات لتنفيذها الفترة المقبلة فى ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة فى المرحلة المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.