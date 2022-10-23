شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور "رجل مباراة" الزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا التي أقيمت اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم عاشور الجائزة عقب انتهاء المباراة مباشرة في ملعب المباراة.

واحتفل لاعبو الفريق والجهاز الفني مع الجماهير الموجودة باستاد القاهرة الدولي بالفوز على فريق سيراميكا، وطالبت الجماهير، اللاعبين بضرورة بالفوز بلقب السوبر المحلي أمام الأهلي، في المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية لمسابقة الدوري، ليرفع أبناء ميت عقبة رصيدهم إلى 6 نقاط يحتلون بها صدارة الدوري.