شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سيراميكا بثنائية الجزيرى وفتوح فى ثانى لقاءات الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على سيراميكا بثنائية دون رد، سجلهما سيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، ليصبح رصيد الزمالك 6 نقاط، ويتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة الثالثة.

فى الدقيقة 8 كاد أحمد زيزو يسجل هدف التقدم للزمالك، إلا أنه سدد الكرة فى يد حارس المرمى.

وفى الدقيقة 10، نجح سيف الدين الجزيرى في تسجيل هدف التقدم للزمالك من كرة رأسية بعد تمريرة من إمام عاشور داخل منطقة جزاء سيراميكا.

واستحوذ بعد ذلك فريق سيراميكا على مجريات المباراة وسيطر على منتصف الملعب في محاولات للوصول لمرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 41 أهدر سيراميكا أخطر فرصة في اللقاء والتي كاد أن يسجل منها هدف التعاقد.

وفى الدقيقة 47 سجل أحمد ياسر ريان هدف التعادل لسيراميكا، وتم إلغاءه بداعى التسلل.

ومع بداية الشوط الثانى دخل عمرو السيسى بدلاً من زكريا الوردى الذى تلقى البصاقة الصفراء في الشوط الأول، وفى الدقيقة 55 سجل أحمد ريان هدف في شباك الزمالك وتم إلغاءه مرة أخرى بسبب التسلل، وفى الدقيقة 62 خرج عمر جابر ودخل سيد نيمار، وخرج ميدو جابر من سيراميكا ودخل صلاح محسن.

وفى الدقيقة 69 خرج سيف الجزيرى ومحمد أشرف روقا ودخل سامسون أكينولا ومحمود شيكابالا، بعدها كثف الزمالك هجومه مستغلاً المساحات الفارغة وراء دفاع سموحة.

وفى الدقيقة 74 كاد شيكابالا أن يسجل الهدف الثانى وسدد كرة قوية تصدى لها عامر عامر وكادت أن ترتد لسامون إلا إن دفاع سيراميكا تدخل فى الوقت المناسب، وفى الدقيقة 77 أهدى سيد نيمار كرة سحرية لسامسون أكينولا سددها بقوة إلا إنها مرت بجوار القائم، وفى الدقيقة 83 خرج إمام عاشور ودخل يوسف أوباما.

وفى الدقيقة 86 سدد أحمد فتوح كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليسجل هدف الزمالك الثانى فى شباك سيراميكا.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" ، خط الهجوم: سيف الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

فيما ضم تشكيل سيراميكا كلاً من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف، خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر، خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.