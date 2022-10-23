شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الأثقال: انتظروا مفاجآت فى البطولة الأفريقية البارالمبية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب رفع الأثقال البارالمبي استعداداته لانطلاق منافسات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 23 حتى 30 أكتوبر الجاري بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر، وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وقال ماهر عزت، المدير الفني للمنتخب فى تصريحات صحفية، "بدأنا الاستعداد للبطولة مطلع يوليو الماضي بسبعة لاعبين، وعقب انتهاء منافسات كأس مصر تم ضم 13 لاعبا آخرين ليصبح العدد 20 لاعباً، ثم أقمنا تجارب بضم 10 لاعبين ليصبح العدد 30 لاعباً" .

وأضاف عزت أنه تم إقامة معسكر بالمركز الأولمبي بالمعادى من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع بخوض تدريب على فترتين فترة صباحية تمرين رفع اثقال وفترة مسائية فى الجيم".

وأشار عزت إلى مواصلة التدريبات حاليا حتى صباح بعد الثلاثاء، بتدريب رفع الأثقال الصباحي بالمركز الأولمبي بالمعادي، ثم الانتقال بعده مباشرة لمعسكر بصالة الدكتور حسن مصطفى استعدادا لانطلاق البطولة".

وحول عودة كل النجوم القدامى بعد فترة من الغياب قال عزت، "لاعبونا الكبار ثقل للمنتخب إلى جانب الأبطال الحاليين والشباب، وهذا التناغم بين جميع الأعمار السنية ينقل الخبرات ويعطى قوة للمنتخب".

وشدد عزت على أنه لا يعد بعدد معين من الميداليات، ولكنه يؤكد أن هناك مفاجآت ستظهر خلال منافسات البطولة لا يريد التحدث عنها الآن.

وأشار المدير الفني أن كون البطولة فى مصر سيسهل المشاركة لأكبر عدد من اللاعبين لتأهيلهم، وهو عامل ايجابي للحالة النفسية للاعبين".

واختتم ماهر عزت تصريحاته قائلا، "المنافسة لن تكون سهلة خاصة مع المنافس التقليدي نيجيريا، وكذا المنتخب الجزائري، حيث إننا أكبر ثلاث بعثات فى البطولة، بالإضافة للمنتخبات المشاركة من خارج أفريقيا كالعراق و كولومبيا وامريكا وكازاخستان".