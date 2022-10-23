شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهاجم الأهلي بثنائية إيفونا وبلحاج فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: عمرو حسام
خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول
خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - أحمد خالد
خط الهجوم: ماليك ايفونا - أحمد بالحاج
وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: خالد وليد - محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني - محمود نعيم.