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أسوان يهاجم الأهلي بثنائية إيفونا وبلحاج فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الممتاز.

 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: عمرو حسام

 

خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول 

 

خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - أحمد خالد

 

خط الهجوم: ماليك ايفونا - أحمد بالحاج

 

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: خالد وليد - محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني - محمود نعيم.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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