شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهاجم الأهلي بثنائية إيفونا وبلحاج فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ربيع ياسين، المدير الفني لنادي أسوان، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول

خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - أحمد خالد

خط الهجوم: ماليك ايفونا - أحمد بالحاج

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: خالد وليد - محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني - محمود نعيم.