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تشكيل الأهلي أمام أسوان.. الشحات وأفشة أساسيان وشادي فى الهجوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تشكيل الفريق أمام أسوان فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد شريف وبرونو سافيو وعمرو السولية وحسام حسن وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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