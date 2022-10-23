شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي أمام أسوان.. الشحات وأفشة أساسيان وشادي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق أمام أسوان فى الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.
خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: شادي حسين.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمد شريف وبرونو سافيو وعمرو السولية وحسام حسن وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.