نانت يفقد نقطتين بهدف قاتل أمام نيس بمشاركة مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل فريق نانت مع نيس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

أحرز نيس الهدف الأول في المباراة عن طريق جانجو في الدقيقة 49، ثم تعادل نيكولاس بيبيه لنيس في الوقت القاتل من المباراة وبالتحديد في الدقيقة 97 من عم المباراة.

وشهدت المباراة تواجد مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري ونانت على مقاعد البدلاء منذ بداية المباراة وشارك من الدقيقة 73.

وعلى الرغم من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر سبتمبر الماضي، إلا أن المدرب قرر إراحة مصطفى وقرر جلوسه في هذه المباراة على مقاعد البدلاء.

وبهذه النتيجة احتل نانت المركز الـ15 في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يأتي نيس في المركز 12 برصيد 13 نقطة.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه حارس مرمى نانت بعد نهاية المباراة، بعد اعتراضه الشديد على حكم اللقاء؛ بسبب الوقت بدل الضائع.