البرونزية تضيع.. الأهلي ينهي مشواره في سوبر جلوب رابعاً بعد الخسارة من كيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أنهى فريق الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية لكرة اليد ( سوبر جلوب ) بتحقيق المركز الرابع بعد الخسارة أمام كيلسي البولندي وصيف أوروبا بنتيجة 26-35، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الدمام بالسعودية.

وبذلك يحصل كيلسي البولندي على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كيلسي البولندي بفارق 3 أهداف عند النتيجة 16-13.

واستمر فارق الثلاثة أهداف بين الفريقين حتى منتصف الشوط الثاني، ثم وسع الفريق البولندي الفارق بعد ذلك مستغلا عدم نجاح لاعبي الأهلي في تسجيل الأهداف وحالة عدم التوفيق التي صاحبت ممثل مصر وبطل السوبر الإفريقي.

وأهدر لاعبي الأهلي 4 رميات جزائية خلال الشوط الثاني.

وأنهى كيلسي العملاق البولندي المباراة لصالحه بفارق 9 أهداف عند النتيجة 35-26.