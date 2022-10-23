جريزمان يعيد أتلتيكو للانتصارات بثنائية في بيتيس بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد، في المرحلة الحادية عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل إسبانيول 2 / 2 مع ضيفه إلتشي.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الذي تعادل مع رايو فايكانو في المرحلة الماضية للبطولة، إلى 23 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، متفوقا بفارق 3 نقاط على بيتيس، صاحب المركز الخامس.

وجاءت جميع أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقمص الفرنسي أنطوان جريزمان دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي أتلتيكو في الدقيقتين 54 و71 على الترتيب.

وأشعل ريال بيتيس المباراة مرة أخرى، بعدما قلص الفارق بهدف أحرزه نجمه نبيل فقير في الدقيقة 84، ليحاول الفريق الأندلسي إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى، لينال خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي.

وفرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على لقاء إلتشي مع مضيفه إسبانيول.

وبقي إلتشي، الذي مازال يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم، في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وبادر إلتشي بالتسجيل بهدف حمل توقيع بيري ميلا في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل خافيير بوادو لمصلحة إسبانيول في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني، أضاف مارتن برايثويت الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 67، غير أن جونزالو فيردو منح التعادل لإلتشي في الدقيقة 82.