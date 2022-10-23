مباشر.. الأهلي 1-0 أسوان.. معلول يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي وأسوان، في لقاء يقام على ملعب "الأهلي WE السلام" في إطار الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري.

واستطاع الأهلي أن يحقق الفوز في الجولة الأولى ضد الإسماعيلي بهدف دون رد، في المقابل خسر أسوان من الاتحاد السكندري بنفس النتيجة.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - أكرم توفيق - حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - شادي حسين.

تشكيل أسوان: عمرو حسام - أحمد كاستلو - أحمد دحروج - إسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول - عبد العزيز موسى - عماد فتحي - أحمد خالد - ماليك إيفونا - أحمد بالحاج.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية منذ بداية المباراة شهدت انطلاقة من جانب المهاجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب فريق أسوان يتدخل محمد عبد المنعم وينقذ فريقه من فرصة خطيرة.

وأهدر أحمد عبد القادر فرصة هدف لصالح الأهلي في الدقيقة 11 بتسديدة من علامة الجزاء يتصدى لها عمرو حسام حارس أسوان ثم يشتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 15، حصل شادي حسين على ضربة جزاء بعد عرقلته عن طريق عمرو حسام حارس أسوان يحتسبها الحكم أحمد الغندور ضربة جزاء.

علي معلول في الدقيقة 17 منح التفوق للأهلي بتسجيله الهدف الأول من ضربة جزاء لتصبح النتيجة (1-0).

أحمد بلحاج حصل على كرة حرة مباشرة لصالح فريقه أسوان لينفذها من جهة اليسار يتصدى لها محمد الشناوي في الدقيقة 19.

إيفونا هدد مرمى الأهلي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32، لكن محمد الشناوي يبعد الكرة بنجاح ليحافظ على تقدم فريقه.

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