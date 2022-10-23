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ربيع ياسين يُعلن تشكيل أسوان لمواجهة الأهلي في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن ربيع ياسين المدير الفني لنادي اسوان تشكيل الفريق لمواجهة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الممتاز.

وكان اسوان قد استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام الاتحاد بهدف دون رد، بينما فاز الأهلي على الإسماعيلي بنفس النتيجة، ليملك الفريق الأحمر 3 نقاط ويدخل الفريق العائد للدوري بدون نقاط.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: احمد كاستلو - احمد دحروج - اسلام صلاح - علي فتحي - مصطفى عبد الرسول

خط الوسط: عبد العزيز موسى - عماد فتحي - احمد خالد

خط الهجوم: ماليك ايفونا - احمد بالحاج

ويتواجد عل مقاعد البدلاء كلا من: خالد وليد - محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي - الحسيني سمير - ديسلون كاموني - محمد عطوة - احمد حمودي - مصطفى عناني - محمود نعيم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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