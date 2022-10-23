تشكيل الأهلي.. 3 تغييرات هجومية أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، التشكيل الذي سيلعب به مباراة أسوان في لقاء يقام على ملعب "الأهلي We السلام" ضمن الأسبوع الثاني بمسابقة دوري WE المصري.

وشهد تشكيل الأهلي ثلاث تغييرات في الجانب الهجومي من خلال مشاركة حسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة".

ويأتي مشاركة الشحات و"أفشة" على حساب البرازيلي برونو سافيو وطاهر محمد طاهر الذي تعرض للطرد في مباراة الإسماعيلي الماضية.

واعتمد كولر على شادي حسين في الجانب الهجومي ليكون على حساب محمد شريف.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاعي: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - أكرم توفيق.

ثنائي وسط ملعب: حمدي فتحي - أليو ديانج.

ثلاثي وسط هجومي: أحمد عبد القادر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: شادي حسين.

واستطاع الأهلي في الجولة الأولى الفوز على الإسماعيلي بنتيجة (1-0) عن طريق شادي حسين.

في المقابل، بدأ أسوان موسمه الجديد بالخسارة على ملعبه من الاتحاد السكندري بهدف دون رد في افتتاح الموسم الجديد (2022-2023).