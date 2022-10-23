المنتخب الأوليمبي يبدأ طريقه بتعادل أمام إيسواتني في تصفيات الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل المنتخب الأوليمبي سلبيًا مع منتخب إسواتيني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة ويوم الأحد القادم على أرضية إستاد الإسكندرية لحسم بطاقة الصعود للدور الثالث.

ويلعب الفائز من مباراتي مصر وإسواتيني ضد المتأهل من موقعتي زامبيا وسيراليون ضمن الدور الثالث والأخير قبل نهائيات أمم أفريقيا.

ويعتبر هذا اللقاء هو اللقاء الرسمي الأول للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة البرازيلي روجيور ميكالي، بعد وديتي بنين.

ودخل المنتخب المصري اللقاء بتشكيل مكون من: حمزة علاء، أحمد عيد، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، محمد أشرف بكري، العربي بدر، أحمد نبيل "كوكا"، محمود صابر، مصطفى سعد، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.