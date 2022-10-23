الأهلي يكشف عن قميصه الجديد بعد إضافة الرعاة الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف النادي الأهلي، اليوم الأحد، الرعاة الجدد من خلال القميص الجديد لفريق الكرة موسم (2022-2023).

وكان النادي الأهلي أعلن التعاقد مع "اتصالات مصر" ليكون الراعي الرئيسي للقلعة الحمراء خلال السنوات الأربعة المقبلة.

كما أعلن النادي الأهلي، يوم الجمعة الماضية، التعاقد مع بنك "أبو ظبي مصر" لمدة أربع سنوات.

ولعب الأهلي مباراته الأولى في مسابقة دوري WE المصري أمام الإسماعيلي بدون ظهور الرعاة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة أسوان، مساء اليوم الأحد بظهور الرعاة الجدد، في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الثاني بمسابقة دوري WE المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا على الإسماعيلي، مساء الأربعاء الماضي، بهدف دون رد جاء عن طريق شادي حسين.