وفد من الأهلي يسافر الإمارات استعدادًا للسوبر أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - يغادر وفد من الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي دولة الإمارات العربية المتحدة، للترتيب لاستقبال البعثة استعداداً لموقعة السوبر المقرر لها الجمعة المقبل.

وعلم مراسل الخليج 365 أن وفد من الأهلي يضم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي مدير الجهاز الإداري يغادر غداً إلي مدينة العين للترتيب لبعثة الفريق الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن عبدالحفيظ وعدلي يغادران غداً للترتيب ومعاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب هناك.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الكرة بالأهلي إلي العين بعد غد الثلاثاء، للدخول في معسكر مغلق مبكر استعداداً لمواجهة الزمالك علي لقب كأس السوبر، التي ستقام الجمعة المقبل.