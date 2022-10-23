لمصلحة السيتي.. آرسنال يتعادل مع ساوثهامبتون في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أهدر فريق آرسنال نقطتين ثمينتين في صراعه على التتويج بلقب الدوري بتعادله أمام مضيفه ساوثهامبتون 1/1،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أستون فيلا على برينتفورد 4 / صفر، وفولهام على ليدز يونايتد 3 / 2، وليستر سيتي على وولفرهامبتون 4 / صفر.

وتقدم آرسنال بهدف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 11، وتعادل ساوثهامبتون بهدف سجله ستيوارت أرمسترونج في الدقيقة 65.

ورفع آرسنال رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع ساوثهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر.

وشهدت الجولة فوز مانشستر سيتي على برايتون بنتيجة (3-1)، في لقاء أقيم مساء أمس السبت.