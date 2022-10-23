آرسنال يتعثر بالتعادل الإيجابي أمام ساوثهامبتون

المنامة - ياسر ابراهيم - تعادل آرسنال مع مستضيفه ساوثهامبتون 1-1 اليوم الأحد ضمن المرحلة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح السويسري غرانيت تشاكا التسجيل للمتصدر 11، لكن الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ عادل في الشوط الثاني 65.

ويحتل آرسنال صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة أمام مانشستر سيتي الثاني 26 نقطة.

أما ساوثهامبتون فهو في المركز 14 برصيد 12 نقطة.

وكان الفريق اللندني يمني النفس بتحقيقه الفوز الخامس توالياً في الدوري وبالتالي توسيع الفارق مجدداً الى أربع نقاط مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة الماضية ضد سيتي بالذات بسبب ارتباطه بمباراة مؤجلة في "يوروبا ليغ" ضد أيندهوفن الهولندي والتي فاز بها الخميس 1-0 ما سمح له بحجز بطاقته إلى الدور التالي.

وفي أول مباراة له بعد إقالة مدربه ستيفن جيرارد على خلفية فوزين فقط في 11 لقاء، انتفض أستون فيلا الأحد بقيادة المدرب الموقت آرون دانكس وكشر عن أنيابه أمام ضيفه برنتفورد بالفوز عليه 4-0، في مواجهة بدأها بتسجيله هدفين بعد 6 دقائق و41 ثانية عبر الجامايكي ليون بايلي (2) وداني إينغز (6) في أسرع ثنائية له خلال 1050 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري الممتاز وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وحسم فيلا النقاط الثلاث بشكل كبير قبل مرور ربع ساعة على البداية بعدما أضاف إينغز هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ثم أمَّن أولي واتكينز الانتصار الثالث لفريقه بهدف رابع في الدقيقة 59.

وللمرة الأولى هذا الموسم، حقق ليستر سيتي فوزين على التوالي بعد اكتساحه مضيفه الجريح الآخر ولفرهامبتون برباعية نظيفة عبر البلجيكي يوري تييلمانس (8) وهارفي بارنز (19) وجيمس ماديسون (65) وجايمي فاردي (80)، ليترك فريق المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز المركز الأخير ويصبح السادس عشر برصيد 11 نقطة.

وعمق فولهام جراح ضيفه ليدز بالفوز عليه بثلاثة أهداف للصربي ألكسندر ميتروفيتش (26) والجامايكي بوبي دي كوردوبا-ريد (74) والبرازيلي ويليان (84)، مقابل هدفين للإسباني رودريغو (20) والهولندي كريسينسيو سامرفيل (1+90).

(بي إن سبورت)