الامارات | أرسنال يتعثر في الدوري الإنجليزي.. ومانشستر سيتي أكبر المستفيدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر أرسنال المتصدر نقطتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع مضيفه ساوثامبتون اليوم الأحد.

وتقدم جرانيت تشاكا بهدف لأرسنال بعد مرور 11 دقيقة بتسديدة قوية من مدى قريب، لكن ستيوارت أرمسترونج أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

وأصبح رصيد أرسنال 28 نقطة من 11 مباراة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، بينما يأتي ساوثامبتون في المركز 15 برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

وبدأ الفريق الزائر بقوة في أول 15 دقيقة وشن سلسلة من الهجمات على صاحب الأرض حتى تقدم بهدف من تشاكا الذي هز الشباك أيضا خلال الفوز على أيندهوفن في الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي.

ومرر بوكايو ساكا الكرة إلى بن وايت الظهير الأيمن وأرسل كرة عرضية قوية حولها تشاكا بلمسة واحدة إلى داخل الشباك.

وكان ساوثامبتون محظوظا في انتهاء الشوط الأول بهدف واحد فقط، لكن مستواه تحسن في الشوط الثاني واستحق التعادل بالفعل بينما لم يستمر الفريق الزائر بنفس القوة.

ومن هجمة مرتدة سريعة مرر محمد اليونسي إلى أرمسترونج الذي سدد كرة أرضية قوية داخل شباك الحارس آرون رامسديل.