الامارات | عجمان يفاجئ الجزيرة بهدف «بريستيج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد الجناح الكنغولي، بريستيج مبونغو، فريقه عجمان لتحقيق فوزاً مفاجئاً على مستضيفه الجزيرة في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع «البرتقالي» النقطة 11 في رصيده، بينما تجمدت نقاط «فخر أبوظبي» عند 11.

وكانت المباراة في طريقه للتعادل السلبي بين الفريقين، حينما استقبل بريستيج كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع سالم راشد قبل أن يسددها على يمين الحارس عبدالرحمن العامري ليضع حداً للفرص المهدرة، ويسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77 ويمنح فريقه فوزاً مهماً استعاد به طريق الانتصارات مجدداً عقب تعادله في الجولة الماضية سلبياً أمام خورفكان.