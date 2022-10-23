شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأخر أمام كيلسى البولندي 16/13 بالشوط الأول فى لقاء تحديد ثالث مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره كيلسى البولندي بنتيجة 16/13 بالشوط الأول فى إطار لقاء تحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية، المقام فى المملكة العربية السعودية .

وكان الأهلى خسر أمام نظيره ماجدبيرج الألمانى بنتيجة 36/28 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية أمس السبت .

وشهد مشوار تأهل الأهلى لنصف النهائى الفوز على مضر السعودى فى أولى مواجهاته بنتيجة 36 /30 قبل أن يهزم بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29 / 28 فى ثانى لقاءاته.

وتضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام فى مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجارى، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى.

ووجه الأهلى الشكر مؤخرا لدانيال جوردو المدير الفنى، بعد خروج الفريق من نصف نهائى بطولة أفريقيا بتونس، وذلك قبل خوض الفريق منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، ليتم تعيين الإسباني ديفيد ديفيز.