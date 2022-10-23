شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على سيراميكا بهدف الجزيرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وسيراميكا، التى تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد سجله سيف الدين الجزيرى.

في الدقيقة 8 كاد أحمد زيزو أن يسجل هدف التقدم للزمالك، إلا إنه سدد الكرة في حارس المرمى.

وفى الدقيقة 10، نجح سيف الدين الجزيرى في تسجيل هدف التقدم للزمالك من كرة رأسية بعد تمريرة من إمام عاشور داخل منطقة جزاء سيراميكا.

واستحوذ بعد ذلك فريق سيراميكا على مجريات المباراة وسيطر على منتصف الملعب في محاولات للوصول لمرمى محمد عواد، وفى الدقيقة 41 أهدر سيراميكا أخطر فرصة في اللقاء والتي كاد أن يسجل منها هدف التعاقد.

وفى الدقيقة 47 سجل أحمد ياسر ريان هدف التعادل لسيراميكا، وتم إلغاءه بداعى التسلل.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" ، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف، خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر، خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.