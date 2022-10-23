شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: إخطار الأندية بمواعيد الجولتين 3 و4.. وإيقاف طاهر مباراتين وتغريم فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، رئيس لجنه المسابقات، أن توقف الدوري بالجولتين الثالثة والرابعة سيكون بسبب قمة المناخ، وسيتم إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة.

وأضاف حسين خلال مداخلة إذاعية، "الزمالك طلب عودة حسام عبد المجيد من المنتخب الأولمبي، ومحمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد سيكون المسؤول عن الأمر".

وأكد رئيس لجنة المسابقات أنه "تم توقيع غرامة مالية على البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قيمتها 20 ألف جنيه، وإيقاف طاهر محمد لاعب الأهلي مباراتين و10 آلاف جنيه غرامة".

واختتم عامر حسين قائلا، "نستخدم الفيديوهات للعقوبات فى الحالات التى لا يراها الحكم، ولكن الفيصل فى العقوبات هو تقرير الحكام، وتم التأكيد على الحكام بأن أى اعتراض يتم وضعه فى التقرير".