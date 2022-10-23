شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتعادل سلبيًا مع إيسواتيني ويعود للقاهرة بفرص كبيرة للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المنتخب الأولمبي أمام إيسواتيني بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأحد، باستاد سومهلولو الوطني بمدينة مبابان، ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى يتأهل منها فيما بعد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة.

قدم منتخب مباراة كبيرة، وتغاضى الحكم عن احتساب ضربة جزاء للفراعنة، وطرد لاعبا من إيسواتيني من الشوط الأول.

ويلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره إيسواتيني في نهاية الشهر الجاري فى مباراة العودة، ومن المقرر أن يلاقي الفائز من مصر وإيسواتيني الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير من التصفيات.

وخاض المنتخب الأولمبي المواجهة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: محمد طارق، محمد أشرف بكري - حسام عبد المجيد - أحمد عيد، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – محمود صابر- عربي بدر، وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسى – إبراهيم عادل- أسامة فيصل.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي الذهاب والعودة أمام إسواتيني كلا من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد، خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبدالرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد، عبدالله عادل عزت، محمد سمير، إياد العسقلاني، خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فؤاد، وليد علي فرج، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر، خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل".