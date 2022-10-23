شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يسجل هدف تقدم الزمالك على سيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز سيف الدين الجزيرى هدف التقدم للزمالك فى مرمى سيراميكا من كرة رأسية، بعدما هيأها له إمام عاشور بالدقيقة 10 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" ، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف، خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر، خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.