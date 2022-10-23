شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سر إطلاق لقب "بولاريس" على نجم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبده نصحى هو أحد لاعبى نادى الزمالك فترة الستينيات، وبدأ ممارسة الكرة مع الناشئين في الخامسة عشرة من عمره، حيث إنه مواليد 1939 بحى المدبح وكان والده شيخ الجزارين وأحد مشجعى الزمالك.

تدرج نصحى مع النادى حتى وصل للفريق الأول، وشارك معه فى المباريات، وأحرز العديد من البطولات مع الفريق، منها 3 بطولات دورى ، و6 مسابقات كأس مصر.

لقبه النقاد الرياضيون وقتها بـ"بولاريس" نسبة إلى الصاروخ البالستى المشهور بالقوة نظرا لتسديداته القوية.

واشتهر نصحى بتسديداته القوية وأدائه المميز مع الفريق، إلا أنه خدع بالحيلة التى لجأ إليها السيد الضظوى لاعب فريق الأهلى خلال إحدى مباريات القمة، حينما طلب منه الضظوى التقدم للأمام حتى يسجل هدفا لفريقه، وبالفعل تقدم نصحى، إلا أن لاعب الأهلى تمكن من تسجيل هدف بعدما هرب من مراقبته.

وبعد مشوار حافل من البطولات والألقاب مع القلعة البيضاء فى ميت عقبة توفى نصحى عام 1992.