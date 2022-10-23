المصرى يتعادل سلبيًا مع بيراميدز ويفشلان فى تحقيق الفوز الأول بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع بيراميدزبدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفشل الفريقان فى تحقيق أول انتصاراتهما بالدورى، حيث تعادل بيراميدز مع إنبى سلبيًا فى الجولة الأولى، وخسر المصرى من سيراميكا 3 / 0.

وفقد المصرى وبيراميدز نقطتين فى صراع المنافسة بالدورى، ليصبح فى جعبة الفريق السماوى نقطة واحدة، ولم يحصد الفريق البورسعيدى أى نقاط حتى الآن.

وفى الدقيقة 43 من عمر اللقاء، تلقى وليد الكرتى البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفار، بعدما ارتكب خطأ مع دغموم لاعب المصرى الذى كان فى طريقه لمرمى بيراميدز، ليغيب الكرتى عن لقاء الزمالك فى الجولة الثالثة.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي، خط الوسط: عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - عماد بوبكر - حسين السيد - كريم العراقي - محمد دبش، خط الوسط: رحيم دغموم - فريد شوقى - ايزى ايميكا - إلياس الجلاصى، فى الهجوم: - مروان حمدى.