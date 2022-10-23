شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يهزم الخليج السعودى بمشاركة ثلاثى الزمالك ويحصد خامس مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الترجي التونسى على الخليج السعودى، الذى يضم ثلاثى الزمالك المعارين أحمد الأحمر وحسن قداح وكريم هنداوى، بنتيجة 31/30 ليحصد المركز الخامس فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة فى السعودية.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الخليج السعودى فى الفوز على بنفيكا البرتغالى بنتيجة 35 / 32 فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية "سوبر جلوب" أمس.

ونجح حسن قداح فى تسجيل 14 هدفا فى مباراة اليوم ليحصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.