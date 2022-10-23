شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد وليد الكرتى أمام الزمالك بعد الطرد فى لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق بيراميدز جهود المغربى وليد الكرتى لاعب الوسط، خلال مواجهة الزمالك فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بعدما تلقى البطاقة الحمراء فى مواجهة المصرى التى تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفى الدقيقة 43 من عمر اللقاء تلقى وليد الكرتى البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفار، بعدما ارتكب خطأ مع دغموم لاعب المصرى الذى كان فى طريقه لمرمى بيراميدز.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي، خط الوسط: عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - عماد بوبكر - حسين السيد - كريم العراقي - محمد دبش، خط الوسط: رحيم دغموم - فريد شوقى - ايزى ايميكا - إلياس الجلاصى، فى الهجوم: - مروان حمدى.