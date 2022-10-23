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سيراميكا يهاجم الزمالك بـ"إيبوكا وأحمد ياسر ريان

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لسيراميكا، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام.

 

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى:

 

حراسة المرمى: محمد بسام .   

 

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف. 

 

خط الوسط:   محمد توني -  محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

 

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا. 

 

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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