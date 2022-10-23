شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهاجم الزمالك بـ"إيبوكا وأحمد ياسر ريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفني لسيراميكا، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد ناصف.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - رجب عمران - عبد الرحمن بودي - محمد عادل - محمد زلاكة - جاستيس ارثر - صامويل امادي - صلاح محسن.