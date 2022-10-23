شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتوج ببطولة جراسهوبر للاسكواش بعد الفوز على الشوربجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل في المباراة النهائية على مواطنه مروان الشوربجي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11, 11-2, 11-5.

يذكر أن نور الشربيني لاعبة سبورتنج قد حصدت لقب السيدات في ذات البطولة، وفازت نور الشربيني في المباراة النهائية على مواطنتها هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً، بنتيجة 3/2 فى مباراة استغرقت 76 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 10-12, 11-3, 11-4.