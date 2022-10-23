شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يتعادل سلبيًا مع أيسواتينى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين المنتخب الأولمبي أمام إيسواتيني، التى تجمع بينهما باستاد سومهلولو الوطني بمدينة مبابان، ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى يتأهل منها فيما بعد الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة.

ويخوض المنتخب الأولمبي المواجهة بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: محمد طارق، محمد أشرف بكري - حسام عبد المجيد - أحمد عيد، خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – محمود صابر- عربي بدر، وفي الهجوم: مصطفى سعد ميسى – إبراهيم عادل- أسامة فيصل.

ويسعى المنتخب الأولمبي لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم خارج الديار تسهل مهمته في مباراة العودة بالإسكندرية يوم 30 أكتوبر الجاري.

وعقد ميكالي أكثر من جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أن المنتخب لم يخض سوى وديتين فقط أمام بنين وتعادل في الأولى وفاز في الثانية.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي الذهاب والعودة أمام إسواتيني كلا من: في حراسة المرمى: حمزة علاء، علي محمد يحيى، أحمد نادر السيد، خط الدفاع: محمد أشرف بكري، محمد مغربي، عبدالرحمن رشدان، كريم الدبيس، محمد طارق، حسام عبدالمجيد، هشام محمد شعبان، أحمد عيد، عبدالله عادل عزت، محمد سمير، إياد العسقلاني، خط الوسط: رأفت خليل، مصطفى سعد، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، إبراهيم عادل، علي محمود فؤاد، وليد علي فرج، عبدالغني محمد، عماد ميهوب، زياد محمد كمال، محمد شحاتة، عربي بدر، خط الهجوم: حسام أشرف، أحمد سيد غريب، عبدالرحمن عاطف، أسامة فيصل".