شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة أسوان الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الأهلي لتعزيز انطلاقته فى الدورى حينما يواجه أسوان فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الثانية للمسابقة، خاصة بعد فوزه على الإسماعيلي بالجولة الأولى بهدف نظيف.

وأسندت لجنة الحكام مباراة الأهلى وأسوان لأحمد الغندور حكماً للساحة ويعاونه المساعدان: شهاب راشد ومحمد فاروق، والحكم الرابع عاطف حسين بينما حكام الفيديو: هشام القاضي، ويعاونه أحمد توفيق طلب.

وسبق وأدار أحمد الغندور 14 مباراة للأهلى، حقق الفوز فى 11 لقاء منها وتعادل سلبياً فى ثلاث مباريات ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام فاركو بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز بالنسخة الماضية، وتعادل المارد الأحمر سلبياً.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لتحقيق الفوز على حساب أسوان قبل لقاء الزمالك في كأس السوبر المصري الجمعة المقبل.

ويغيب طاهر محمد طاهر للإيقاف بعد طرده في لقاء الإسماعيلي، بينما اكتملت جاهزية الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

ويعتمد أسوان على مدربه ربيع ياسين، الذي يعول على خبرات بعض لاعبيه على رأسهم الجابوني ماليك إيفونا، بجانب أحمد حمودي، وإسلام صلاح ومحمد حمدي زكي.