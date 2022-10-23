شكرا لقرائتكم خبر عن الزنارى يظهر فى تشكيل الزمالك أمام سيراميكا.. وشلبى وعمرو السيسى على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة سيراميكا المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "اوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.