7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وعلى رأسها إيقاف طاهر محمد طاهر مباراتين، و20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام ايسواتينى .

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك فى التشكيل المتوقع أمام سيراميكا

يلتقي الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، مع سيراميكا باستاد القاهرة الدولي، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز. وتعد مباراة اليوم هى الخامسة بين الزمالك وسيراميكا فى بطولة الدورى، حيث انتهت الأربع مباريات الماضية بفوز الزمالك ولم تشهد أى تعادل أو فوز لسيراميكا فى الدورى على الزمالك.

استقرت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على عقوبات الجولة الأولي على اللاعبين والمدربين. واستقرت لجنة المسابقات على تغريم البرتغالى فيريرا مدرب نادي الزمالك 20 ألف جنيه، بسبب تصريحاته عقب لقاء الزمالك وسموحة عن نظام مسابقة الدوري المصري.

20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام إيسواتينى

يقص المنتخب الأولمبي لكرة القدم شريط التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، عندما يلتقى مع إيسواتيني باستاد سومهلولو الوطني بمدينة مبابان، ضمن منافسات الذهاب فى الدور الثاني للتصفيات، وهى التصفيات المقرر أن تنتهي بصعود 7 منتخبات إلى البطولة المجمعة الأفريقية لينضموا مع المغرب البلد المستضيف للبطولة، ويتأهل الثلاثة الأوائل من بين الثمانى منتخبات مباشرة إلى أولمبياد باريس، بينما يلعب المنتخب الرابع مع نظيره من آسيا والفائز يلحق بركب المتأهلين.

يسعى مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، لتسويق زياد طارق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من أجل خروجه إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حسين الشحات يطالب بالدعاء لابنة أخيه قبل الخضوع لعملية فى القلب طالب حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على تويتر، بالدعاء لابنة أخيه التى تخضع لعملية فى القلب، وكتب الشحات عبر حسابه على تويتر، "برجاء الدعاء لـ مليكة بنت محمد أخويا بالشفاء العاجل، وهى الآن فى العمليات لإجراء عملية قسطرة فى القلب (ثقب ف القلب) إن شاء الله هتبقي كويسة وتقومي بالسلامة بإذن الله يا مليكه يا حبيبتي".