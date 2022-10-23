شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الزمالك مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ضيفاً على سيراميكا بقيادة أحمد سامي، فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، ضمن الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز. وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا لمحمد معروف حكماً للساحة، ويعاونه رجب محمد ومصطفى حسين، والحكم الرابع أسامة إسماعيل بينما حكام الفيديو: وائل فرحان ويعاونه هاني عبد الفتاح.

وأدار محمد معروف ثلاث مباريات للزمالك الموسم الماضى أمام سيراميكا والمصرى وفاركو وفاز فيها الفارس الأبيض جميعاً.

وإجمالا.. أدار محمد معروف 24 مباراة للزمالك، حقق الفارس الأبيض الفوز فى 16 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وأشهر خلالها البطاقة الصفراء 24 مرة، والحمراء مرة واحدة، واحتسب 6 ضربات جزاء.