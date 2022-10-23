شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفلت من لدغات المصرى فى الشوط الأول.. وطرد الكرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى وبيراميدز التى تجمعهما حاليًا باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وشهد الشوط ضغط من فريق بيراميدز، وسط هجمات خطرة للمصرى البورسعيدى، الذى لم يجيد استغلالها لتسجيل هدف التقدم فى شباك أحمد الشناوى، وفى الدقيقة 43 تلقى وليد الكرتى البطاقة الحمراء بعد العودة لتقنية الفار، بعدما ارتكب خطأ مع دغموم لاعب المصرى الذى كان فى طريقه لمرمى بيراميدز.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي، خط الوسط: عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويضم تشكيل المصرى كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - عماد بوبكر - حسين السيد - كريم العراقي - محمد دبش، خط الوسط: رحيم دغموم - فريد شوقى - ايزى ايميكا - إلياس الجلاصى، فى الهجوم: - مروان حمدى.