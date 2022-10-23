شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام أسوان.. سافيو وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره أسوان فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام أسوان مكونا من: "حراسة المرمي: محمد الشناوي، الدفاع: أكرم توفيق، محمود متولي، محمد عبد المنعم، على معلول، الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحي، برونو سافيو، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، والهجوم: محمد شريف".

وحقق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر أول انتصاراته في الدوري بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله شادى حسين بالجولة الأولى للمسابقة، بينما خسر أسوان من الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويغيب طاهر محمد طاهر للإيقاف بعد طرده فى لقاء الإسماعيلي، بينما اكتملت جاهزية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بعد الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية.