شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يخسر من السنغال 6-4 فى ثانى مواجهات بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية أمام السنغال بنتيجة 6 – 4 فى مباراته الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى موزمبيق.

ويلتقى المنتخب الوطني للكرة الشاطئية غدا الاثنين مع نظيره الأوغندي فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز وضمان التأهل للدوري الثاني.

وكان المنتخب افتتح مشواره أمس بالفوز على مدغشقر 4 / 3 بركلات الترجيح، ليصل رصيد شاطئية الفراعنة إلى انتصار وحيد وهزيمة فى أول جولتين.

وتضم قائمة اللاعبين لبطولة أمم أفريقيا كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد ومصطفى صاصا وإسلام احمد وعبدالرحمن حسن الشافعي وهيثم عاطف ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات وإسماعيل بهجت والحسيني طه وحسام باولو.