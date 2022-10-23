شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك وسيراميكا فى الدورى قبل مواجهة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر



تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة قوية عندما يلتقى مع سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لاسيما أن الفارس الأبيض فاز على سموحة بالجولة الأولى بهدفين دون رد، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بثلاثية نظيفة، لتصبح مواجهة اليوم فى غاية القوة بين فريقين يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى.تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الغنى – مصطفى الزنارى – حمزة المثلوثى – أحمد فتوح، فى الوسط.. أشرف روقا – إمام عاشور – عمر جابر – سيد نيمار – أحمد زيزو، وفى الهجوم.. سيف الجزيرى.

تشكيل سيراميكا المتوقع أمام الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري، خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا.