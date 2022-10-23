شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يظهر لأول مرة بالزى الأخضر فى مواجهة سيراميكا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك الزى البديل "الأخضر" لأول مرة خلال مواجهة سيراميكا التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

واختار الزمالك ثلاثة ألوان لزيه فى الموسم الحالى، بحيث يكون الأبيض "الأساسى" والأزرق "البديل" والأخضر "القميص الثالث".

وطلب فيريرا من لاعبى فريقه التركيز جيدًا فى لقاء سيراميكا، مؤكدًا أنه سيكون لقاء فى غاية الصعوبة، خاصة أن فريق سيراميكا يضم عناصر مميزة جدًا ولن تكون المباراة سهلة، لاسيما أنه حقق الفوز على المصري البورسعيدى في أولى مبارياته بنتيجة 3 / 0 سجلهما ميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان.

وشدد البروفيسور على لاعبيه بضرورة توخى الحذر فى المباراة المقبلة، والتركيز جيدًا خاصة فى خط الدفاع، نظرًا لامتلاك سيراميكا خط هجوم على أعلى مستوى، وسيكون مصدر خطورة على مرمى محمد عواد، الأمر الذى يتطلب ضغط عالي من منتصف الملعب، وتأمين جيد في الدفاع، مع العمل على استغلال قوة الزمالك الهجومية والعمل على التسجيل المبكر في شباك المنافس لضمان السيطرة على المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.