شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى الدورى أمام أسوان وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.

س: متى تقام مباراة الزمالك وسيراميكا؟

ج: يخوض فريق الزمالك مباراة قوية عندما يلتقى مع سيراميكا فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، لاسيما أن الفارس الأبيض فاز بالجولة الأولى على سموحة بهدفين دون رد، فيما فاز سيراميكا على المصري البورسعيدى بثلاثية نظيفة، لتصبح مواجهة اليوم فى غاية القوة بين فريقين يمتلكان لاعبين على أعلى مستوى.

س: كيف استعد الزمالك لمباراة سيراميكا؟

ج: طلب فيريرا من لاعبى فريقه التركيز جيدًا فى لقاء سيراميكا، مؤكدًا أنه سيكون لقاء فى غاية الصعوبة، خاصة أن فريق سيراميكا يضم عناصر مميزة جدًا ولن تكون المباراة سهلة، لاسيما أنه حقق الفوز على المصري البورسعيدى في أولى مبارياته بنتيجة 3 / 0 سجلهما ميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان، وشدد البروفيسور على لاعبيه بضرورة توخى الحذر فى المباراة المقبلة، والتركيز جيدًا خاصة فى خط الدفاع، نظرًا لامتلاك سيراميكا خط هجوم على أعلى مستوى، وسيكون مصدر خطورة على مرمى محمد عواد، الأمر الذى يتطلب ضغط عالي من منتصف الملعب، وتأمين جيد في الدفاع، مع العمل على استغلال قوة الزمالك الهجومية والعمل على التسجيل المبكر في شباك المنافس لضمان السيطرة على المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية.

س: ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وسيراميكا؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمى، في الدفاع.. محمد عبد الغنى – مصطفى الزنارى – حمزة المثلوثى – أحمد فتوح، في الوسط.. أشرف روقا – إمام عاشور – عمر جابر – سيد نيمار – أحمد زيزو، في الهجوم.. سيف الجزيرى.

وفى المقابل، من المتوقع أن يبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد بسام،خط الدفاع: أحمد هاني - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري،خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - محمد إبراهيم - ميدو جابر،خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا.

س: متى تقام مباراة الاهلى وأسوان؟

ج: يستضيف فريق الاهلى نظيره أسوان فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

س: وكيف استعد الأهلى لمواجهة أسوان؟

طالب كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بمواصلة الانتصارات في المسابقة المحلية والتركيز طوال المباراة وعدم ارتكاب الأخطاء من أجل الظهور بمستوى قوي أمام زهرة الجنوب وتوجيه رسالة قوية للمنافسين بأن المارد الأحمر عائد بقوة من أجل استعادة الألقاب التي غابت عن دولابه فى الموسم الماضي، وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة الالتزام بتنفيذ تعليماته واللعب بشكل جماعي وتنفيذ الخطة التي ينوي الاعتماد عليها وضرورة التزام كل لاعب بتأدية الدور المكلف به على المستويين الدفاعي والهجومي، بخلاف مطالبته لاعبي الخط الخلفي وحراس المرمى بضرورة الحفاظ على نظافة الشباكة، مع تأكيد ثقته في كل اللاعبين ووعدهم بأن يحصل الجميع على فرص متساوية مع الفريق الأحمر.

س: وكيف استعد فريق أسوان للأهلى؟

ج: طالب ربيع ياسين المدير الفني لأسوان لاعبيه بنسيان أحداث الخسارة من زعيم الثغر بالجولة الأولى للدوري، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار والبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الليلة أمام الاهلى.

أسوان قام بتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين، أبرزهم الجابوني ماليك إيفونا لاعب النادي الأهلي السابق، وكذلك محمد حمدي زكي نجم الأهلي وسموحة السابق، وأحمد حمودي لاعب الزمالك السابق.