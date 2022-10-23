مصطفى محمد بديلا مع نانت لمواجهة نيس

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل فريق نانت المحترف ضمن صفوفه مهاجم المنتخب الوطني مصطفى محمد، ضيفًا على فريق نيس، على ملعب أليانز ريفيرا، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

ويحتل نيس المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة، بينما يحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط.

وعلى الرغم من تتويجه بحائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر سبتمبر الماضي، إلا أن المدرب قرر إراحة مصطفى وقرر جلوسه في هذه المباراة على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: لافونت

خط الدفاع: دينيس أبياه ، أندريه جيروتو ، نيكولاس بالوا ، كوينتين ميرلين

خط الوسط: صامويل موتوسامي ، بيدرو شيريفيلا ، لودوفيك بلاس ، وسيسوكو.

وفي الهجوم: موسى سيمون وإجناتيوس جاناجو.

يذكر أن مصطفى محمد نجح في تسجيل 3 أهداف، إضافة إلى صناعته لهدف، بالدوري الفرنسي مع نانت، بعد مشاركته في 11 مباراة، 6 منهم كأساسي، و5 كبديل.