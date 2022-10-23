توقف الدوري لـ15 يومًا في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية المحترفة أن الدوري المصري سيتوقف خلال الفترة من 3 حتى 18 نوفمبر المقبل بسبب استضافة مصر قمة المناخ.

كانت الرابطة أعلنت مواعيد جولات الدوري حتى الجولة الـ19، لكن توقف المسابقة سيربك الحسابات، ويجبر الرابطة على تعديل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة.

وقال عامر حسين، في تصريحات لإذاعة "ميجا إف إم"، عصر اليوم الأحد "تعديل مواعيد مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بسبب قمة المناخ نوفمبر المقبل سيربك حساباتنا، وسنعلن المواعيد الجديدة خلال ساعات قليلة".

وأضاف "الدوري سيتوقف خلال الفترة من 3 حتى 18 نوفمبر المقبل بسبب استضافة مصر قمة المناخ، والمنتخب قد يستغل ذلك ويبدأ معسكره مبكرًا".

وتابع "بيراميدز وفيوتشر فقط سيلعبان في كأس الكونفدرالية، وهذه مباريات لا يمكن أن نتحكم في مواعيدها".