ظهور صفقة جديدة لأول مرة.. تعرف على تشكيل الزمالك ضد سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن البرتغالي جيسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة سيراميكا كليوباترا بعد قليل من مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة عند تمام الساعة 05:00 مساءً.

ويظهر مصطفى الزناري لأول مرة في تشكيل الزمالك الأساسي بعد انضمامه إلى صفوف الفريق، بينما يجلس مصطفى شلبي على دكة البدلاء.

ويغيب عن الزمالك في مباراة اليوم محمود حمدي "الونش"، وإبراهيما نداي للإصابة، وكذلك لاعبي المنتخب الأولمبي لارتباطهم بمباراة إسواتيني.

وكان الزمالك فاز على سموحة بثنائية نظيفة في افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري.

وفيما يلي تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.